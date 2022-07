Gotha: Senioren dürfen mitsingen und die Sinne austesten

Gotha. Zwei Veranstaltungen sollten sich Seniorinnen und Senioren in Gotha vormerken.

Der Siebleber Sängerkreis ist am Mittwoch, 20. Juli, 14 Uhr, zu Gast im Gustav-Freytag-Treff in der Clara-Zetkin-Straße 31a. Eingeladen wird zum Zuhören und Mitsingen von Sommerliedern. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen für 3 Euro. Der Eintritt ist frei.

Am 21. Juli sind Seniorinnen und Senioren eingeladen, den „Garten der Sinne“ in der Kleingartenanlage „Löwenzahn“ zu erkunden. Gestaltet von Krügerverein Neudietendorf, dient er als Rückzugsort mit Naschecke, Barfußpfad und Kästen zum Fühlen. Dazu gib es Kaffee und Kuchen. Für den je 1,5 Kilometer langen Weg hin und zurück kann auch ein Fahrdienst genutzt werden. Treffpunkt ist der Arnoldi-Treff in Gotha, August-Creutzburg-Straße 2 b.