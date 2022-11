Gotha singt im Schein von Teelichtern: Lichterkirche zum ersten Advent

In der Gothaer Margarethenkirche stimmen am ersten Advent bekannte Weisen auf die Weihnachtszeit ein.

Gotha. Der Posaunenchor Gotha und die Gothaer Kantorei spielen und singen am 27. November in der von Teelichtern beleuchteten Margarethenkirche.

Der Posaunenchor Gotha und die Gothaer Kantorei laden am Sonntag, 27. November, 17 Uhr, zur traditionellen Lichterkirche in die Margarethenkirche ein.

Eine Zeit der Besinnung am Beginn der Adventszeit werde musikalisch gefüllt mit Bläserklängen und Chorsätzen aus mehreren verschiedenen Jahrhunderten, teilt Kirchenmusikdirektor Jens Goldhart in der Ankündigung zu der Veranstaltung mit. Eine besondere Einstimmung in die bevorstehenden Wochen biete das gemeinsame Singen von bekannten Adventsliedern mit allen Gästen. Viele Teelichter in der Kirche machen dabei zugleich deutlich, dass eine dunkle Zeit auch durch kleine Lichter heller werden könne. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 27. November, 17 Uhr