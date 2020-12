Gotha: Sonntagsessen im Advent zum Mittwoch-Mittagsmahl

Gotha. Liora gibt Mahlzeiten im Corona-Lockdown an der Tür aus. Tatkräftige Helfer am Tresen. Diakoniewerk kann auf Zuwendungsgeber zählen-

Das Mittwoch-Mittagsmahl bei Liora ist immer ein besonderes, meistens wie ein Sonntagsessen. In der Adventszeit bekommen die Mitarbeiter von Sabine Hertzschuch in der Begegnungsstätte am Klosterplatz Hilfe von auswärts. Vergangenen Mittwoch hat Peter Rüsseler, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Gotha, die Küchenfeen Katja van Vugt, Kathrin Naumann und Nadja Günter dabei unterstützt. Diesen Mittwoch wollen die Jusos assistieren und am Mittwoch vor Heiligabenden die Rotarier das Menü finanzieren.