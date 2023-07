Gotha: Sounds of Hollywood begeistern im Friedenstein

Gotha. Die „Sounds of Hollywood“ der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach begeisterten die Zuschauer beim Friedenstein Open-Air.

Die Besucher im voll besetzten Hof von Schloss Friedenstein konnten am Samstag hinreißende Filmmusik genießen, präsentiert von der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach unter der Leitung des Generalmusikdirektors Stefan Fraas von der Vogtland Philharmonie Reichenbach, der auch wohltuend knapp moderierte. Dazu gab es passende und spannende Filmausschnitte auf Großbildleinwänden.

Von Fraas stammte auch ein Großteil der Bearbeitungen einzelner Musiktitel, neben Arrangements insbesondere von Benjamin Richter. Bei den Gesangssolisten faszinierte Jasmin Graf in ihren jeweiligen Songs mit umwerfender und klarer Stimme, auch in den hohen Lagen, so beispielsweise in „Húsavík“ aus dem isländischen Film „The Story of Fire Saga“ oder in „der zu Herzen gehenden Filmmusik“ (Fraas) aus „Malèna“ von Ennio Morricone.

Lewin Blümel wiederum steuerte neben anderen Songs aus „Top Gun: Maverick“ und besonders rockig aus „Rocketman“ bei. Beide wurden immer wieder von dem Ensemble „Voc a Bella“ mit Henrike Müller-Gräper, Annett Putz und Anja Schumann begleitet, die aber auch als Gruppe mit dem Orchester Stücke brachten wie „I’m so excited“ aus „Beverly Hills Cop“ oder „Move“ aus „Dreamgirls“. Zusammen mit Graf und Blümel beendete der Ohrwurm „Pretty Woman“ den ersten Konzertteil, wie immer heftig beklatscht.

Von Halleluja bis Fluch der Karibik

Nach der Pause trat der jüngst zusammengestellte Projektchor „Friedenstein“ in der Einstudierung und Leitung von Jens Goldhardt auf, mit Sängern aus unterschiedlichen Gothaer Chören. Mit Ausschnitten aus „Alice im Wunderland“ und – schwedisch gesungen – aus „Wie im Himmel“ erhielten sie mit den Gesangssolisten einen Riesenbeifall, der sich nach dem „Halleluja“ von Leonard Cohen zu einem jubelnden Applaus steigerte.

Das Orchester spielte neben anderem nach der Einleitung zu „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss ein Medley aus „Fluch der Karibik“ von Klaus Badelt und eine witzige Melodienfolge zu Filmausschnitten der Olsenbande, Tom & Jerry sowie Dick und Doof.

Nach den Dankesworten der Philharmonie-Intendantin Michaela Barchevitch an alle Mitwirkenden, auch vor und hinter der Bühne, sang der Chor als Zugabe „Vielen Dank für die Blumen“ aus „Tom & Jerry“. Es folgte noch ein Stück aus „Sister Act“ und zum bejubelten Abschluss mit allen auf der Bühne „Thank You for the Music“ von Abba. Damit ging „die schönste Sommernacht des Jahres“ (Fraas) zu Ende.