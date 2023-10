Gotha: Spende für Verband der Behinderten ist ein Tropfen auf den heißen Stein

Gotha. Der Vorstandsvorsitzende freut sich über das Engagement eines Gothaer Unternehmers. Doch der Verband braucht noch viel mehr Geld, denn ein wichtiges Projekt ist bedroht.

Der Fahrdienst des Verbandes der Behinderten (VDB) des Landkreises Gotha steht vor dem Aus. Noch ist das Projekt zu stemmen, aber auch nur, weil der Fahrer bisher über die Agentur für Arbeit gefördert wird. Ende Januar 2024 läuft die Förderung aus. Nun steht der VDB vor der Herausforderung, das Geld für die Stelle selbst aufzubringen.

„Wir wollen den Fahrer noch mindestens ein Jahr finanzieren“, sagt Olaf Stiehler, Vorstandsvorsitzender des VDB Gotha. Ihm zufolge fehlen noch immer rund 10.000 Euro, um den Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen aufrechtzuerhalten. Und das obwohl der VDB mittlerweile sogar auf dem Postweg an Unternehmen in der Region appelliert. Zwar hätten einige Firmen auf den Brief reagiert, doch sei die Spendenbereitschaft noch sehr zurückhaltend, so Stiehler.

Unternehmer sammelt seit 28 Jahren Spenden für den Verband

Umso mehr freut sich der Vorstandsvorsitzende, am Freitag eine weitere Zuwendung entgegennehmen zu können. Der Gothaer Ofenbauer Mark Pruchnewski steht seit 1995 im engen Austausch mit dem VDB. „Meine Oma hatte Multiple Sklerose und brauchte selbst die Unterstützung durch den Verband“, sagt Pruchnewski. Jedes Jahr zum Tag des Kachelofens nutzt er seinen Tag der offenen Tür, um auf die Belange des VDB aufmerksam zu machen und Geld für Projekte zu sammeln.

In diesem Jahr konnte Pruchnewski 700 Euro an den Verband überreichen. Gesammelt hatte er das Geld bereits an dem Aktionstag 2021. „Wegen der Angst vor Blackouts waren wir vergangenes Jahr ausverkauft“, sagt der Ofenbauer. Da habe es keinen Sinn, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Das nächste Mal rührt Pruchnewski wieder am 21. Oktober die Spendentrommel.

Fahrdienst entscheidend für selbstbestimmte Teilhabe

„Wenn wir die Leute nicht mehr zu uns oder zu Veranstaltungen holen können, dann können wir auch die selbstbestimmte Teilhabe nicht mehr gewährleisten“, sagt Olaf Stiehler. Zukünftig erwarten den Verband noch weitere Herausforderungen. Ab 2025 gehen mehrere Mitarbeiter in Rente. Deshalb sucht der VDB händeringend Nachwuchs für den Vorstand.

Neben den drei Teilzeitstellen ist der Verband vor allem auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Auch dort fehlen immer öfter engagierte Menschen für den Erhalt des Verbandes. Langfristig wird sich der VDB umstrukturieren müssen. Der Verband begrüßt Spenden grundsätzlich immer, doch nun zählt jeder Euro.

Weitere Informationen unter www.vdb-gotha.de/projekt-fahrdienst-des-vdb/

Spendenkonto des VDB: IBAN DE16 8205 2020 0770 0010 50