Gotha: Starlights überraschen Spatzennest

Seit vielen Jahren engagiert sich die Gothaer Tanzgruppe „Starlights“ unter der Leitung von Sylvia Schäfer (rechts) für soziale Projekte in der Stadt Gotha. Bei ihren öffentlichen Auftritten sammeln die Kinder für andere Kinder. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die „Starlights“ erst jetzt ihre 450 Euro-Spende an die Kindertagesstätte Spatzennest in der Moßlerstraße in Gotha überreichen. Mit dem Geld, so Kita-Leiterin Sandra Hill (links), sollen die Krippenkinder eine Sitzgruppe und ein Sonnensegel für das Außengelände der Kindertageseinrichtung erhalten.

