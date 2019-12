Gotha: Straßen- und Eisenbahnwagen in allen Größen

Der Verein Gothaer Straßenbahnfreunde unter dem Vorsitz von Ralf Hartung ist dafür bekannt, dass er kein Jubiläum ungenutzt verstreichen lässt. So konnten im September „125 Jahre Gothaer Straßenbahn“ und „90 Jahre Thüringerwaldbahn“ gebührend gefeiert werden.

Den Vereinsmitgliedern geht es vor allem um die alte Technik. Das betrifft nicht nur die erhaltenen historischen Trieb- und Beiwagen, die gehegt und gepflegt werden. Dadurch konnte an den letzten drei Adventssonntagen der 1967 im VEB Waggonbau Gotha gebaute Gelenkzug Nr. 215 jeweils zweimal von Gotha zum Boxberg und zurück fahren. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Gothaer Liedermacher Olaf Bessert.

Thomas Pferner hat unter anderem das Modell des Gothaer Triebwagens Nr. 11 für die Gartenbahn-Spurweite umgebaut. Foto: Matthias Wenzel

Diese Weihnachtsfahrten seien nach Aussage von Ralf Hartung im vergangenen Jahr der Auslöser gewesen, sie mit einer Modellbahnausstellung im Betriebshof zu verbinden. In den Räumlichkeiten des Vereins steht nämlich bereits seit etlichen Jahren ein großes Modell, auf dem die Thüringerwaldbahn teils durch eine Fantasielandschaft, teils aber auch an den Reinhardsbrunner Teichen vorbei bis zur Wendeschleife im heutigen Bad Tabarz fährt.

Dieser Teil der Anlage stamme noch vom 50-jährigen Jubiläum der Thüringerwaldbahn im Jahre 1979, weiß das Vereinsmitglied Thomas Pferner zu berichten. Die übrigen Teile des Modells hätten leider die Zeiten nicht überdauert und wurden deshalb durch die Fantasielandschaft ergänzt. Früher habe es auch noch eine Modellbahnausstellung im Gebäude des Ostbahnhofs gegeben.

Mit dem Modelleisenbahnclub Mittelschmalkalden, der IG Hirzbahn und dem Gothaer Modellbahnfachgeschäft „Am Bahnsteig 4“ von René Hünefeld habe man bereits 2018 drei Partner mit ins Boot genommen, erzählt Ralf Hartung. Diese waren auch am vergangenen Sonnabend wieder mit von der Partie.Wie bereits im vergangenen Jahr strömten bereits am Vormittag viele neugierige Besucher in den Ausstellungsraum. Die Gothaer Straßenbahnfreunde hatten wiederum einen kleinen Info- und Verkaufsstand aufgebaut, wo unter anderem Postkarten und Souvenirs gekauft werden konnten. Gleich am Eingang gab es auch ein Imbissangebot.

Klaus Rennau neben dem Minimodell einer Feldbahn in einem alten Röhrenfernseher. Foto: Matthias Wenzel

Zu den Ausstellern gehörte Klaus Rennau aus Gotha. Der 49-Jährige habe bereits 1977 im Alter von sieben Jahren mit dem Modellbau begonnen. Für Aufsehen sorgte ein alter Röhrenfernseher, der eine kleine Modellbahnanlage der Spurweite H0f beherbergt. Das „f“ stehe für Feldbahn, weiß Klaus Rennau. Die Idee für diese Minianlage habe René Hünefeld gehabt. Er selbst habe die digitale Steuerung beigesteuert. Damit ließen sich nicht nur die Feldbahn, die durch einen langen Tunnel fährt, sondern auch ein Sensenmann, ein Holzhacker und sogar ein Vogel einzeln ansteuern und bewegen.

Ein zur Jahreszeit passendes winterliches Modell hatte Thomas Löffel ausgestellt. Auch der 52-jährige selbstständige Handwerker aus Gotha beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Modellbau. Die TT-Anlage habe er bereits vor rund zehn Jahren gebaut und seitdem ständig erweitert. Auch diese Fantasielandschaft ist sehr detailreich und mit etlichen Spezialeffekten ausgestattet.

Die größte Anlage wurde von Thomas Pferner vorgeführt. Es handelte sich um eine sogenannte Gartenbahn mit einer Spurweite von 45 Millimetern. Darauf fuhr unter anderem ein von ihm umgebautes Industriemodell einer historischen Straßenbahn aus der Zeit um 1905. Das Original sei 1911 von Mülheim an der Ruhr nach Gotha gekommen und fortan als Triebwagen Nr. 11 im Einsatz gewesen.