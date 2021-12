Gotha sucht neue Preisträger

Gotha. Die Stadtverwaltung Gotha sammelt noch bis zum 15. Januar Vorschläge. Folgendes ist zu beachten

Auch 2022 vergibt die Stadt wieder die Myconius-Medaille. Bis 15. Januar werden Vorschläge für Preisträgerinnen und Preisträger entgegengenommen. Eigene Familienangehörige dürfen nicht vorgeschlagen werden.

Vorschläge mit der entsprechenden Begründung sind mit Angabe des Absenders zu senden an Stadtverwaltung Gotha, Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften und Kultur, Hauptmarkt 1 99867 Gotha sowie per E-mail an presse@gotha.de.