Gotha: Thüringens Schlösser als Welterbe auf dem Prüfstand

Schloss Friedenstein in Gotha (Archiv-Foto)

Kulturhistoriker Frank Lindner aus Schnepfenthal hält die Residenzlandschaft im Freistaat würdig für den Titel Weltkulturerbe. Bei der Bewerbung sei jedoch Folgendes zu beachten.

Mit seiner Residenzlandschaft, der dichtesten in Europa, sollte sich Thüringen um den Titel Weltkulturerbe der Unesco bewerben. Dieser Meinung ist der Kulturhistoriker Frank Lindner aus Schnepfenthal. Zum Welterbe zählen in Thüringen bereits die Wartburg und das Klassische Weimar.

Die Idee von den Thüringer Schlössern in der Liste der Unesco wurde nicht zuletzt durch das im September in Bad Liebenstein durchgeführte Symposion „Thüringer Residenzlandschaft – Vom Kleinstaaterbe zum Welterbe“ befeuert. Frank Lindner unterstreicht die Bedeutung Thüringens, auch im Hinblick auf den Föderalismus, als „historische Folie der deutschen Demokratie.“ Die wechselseitige Abhängigkeit von den Residenzen habe so moderne Kulturgeschichte par ex­cel­lence erbracht.

Materielles statt geistiges Erbe im Mittelpunkt

Bei einem Antrag zur Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe sei laut Lindner allerdings zu beachten, dass es um materielles und nicht um geistiges Erbe gehe. Die Denkkultur, die eng mit den Thüringer Residenzen verbunden sei, dürfe bei der Bewerbung nicht im Vordergrund stehen.

Frank Lindner hebt besonders die Bedeutung Gothas als Wissenschaftsstandort im 19. Jahrhundert hervor. In der Beurteilung als Welterbe stellt er infrage, was in dem Kulturraum betrachtet werden sollte: Nur Friedenstein, seine Nebenresidenzen von Reinhardsbrunn bis Friedrichsthal oder gar das historische Coburg-Gotha.