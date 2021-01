Die Arbeiten an der Ohrdrufer Straße werden ausgeweitet. Die Fertigstellung verzögert sich dadurch.

Gotha: Tiefbau in Ohrdrufer Straße wird ausgeweitet

Ursprünglich Ende November 2020 sollte das Baugeschehen in der Ohrdrufer Straße auf der östlichen Gehweg-Seite enden. Doch noch immer stehen dort Bauzäune. Die Tempobegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde ist ein Stück nach oben gewandert und kürzer geworden. Die Fahrbahn ist nur noch wenige Meter unmittelbar an der Kurve vor der Tankstelle eingeengt. Mitarbeiter der Firma Maik Ludwig Tief- und Landschaftsbau aus Emleben sind mit Kleinbaggern und Rüttler dabei, an noch nicht fertiggestellten Teilen des Gehweges die Schicht aus grobem, hellem Kies zu verfestigen.