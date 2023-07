Gotha: Unbekannter zerschlägt Fenster und legt Feuer

In Gotha hat ein Unbekannter in einem Haus ein Feuer entfacht. (Symbolbild)

Gotha. In Gotha hat eine unbekannte Person ein Feuer gelegt. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall, bei dem das Eingreifen eines Bewohners schlimmeres verhindert hat.

Ein Unbekannter hat in einem Haus in Gotha ein Feuer gelegt. Der Täter habe ein Fenster des Hauses eingeschlagen und dort ein „Feuer entfacht“, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Ein Zeuge im Haus wählte daraufhin den Notruf und konnte das Feuer am frühen Sonntagmorgen schnell löschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

