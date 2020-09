Jessica und Jeremy (von links) gehen beide in die achte Klasse der Lucas-Cranach-Schule in Gotha. Gemeinsam mit weiteren Schülern haben sie Müll aufgesammelt auf dem Spielplatz Big Play.

Gotha. Reges Interesse fand der 17. Schülerfreiwilligentag in Gotha. Sechs Schulen beteiligten sich an der Aktion. Spitzenreiter war eine Grundschule.

Bereits zum 17. Mal rief die Freiwilligenagentur des Diakoniewerkes Gotha die Schulen im Landkreis auf, sich am Schülerfreiwilligentag zu beteiligen. Rund 200 Schüler aus sechs Schulen haben sich beteiligt. Sie wurden an unterschiedlichen Einsatzorten in der Residenzstadt eingesetzt.