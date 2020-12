Nach Kritik in diversen Online-Kanälen am städtischen Weihnachtsbaum auf dem Neumarkt reagiert der Gothaer Gewerbeverein mit einem Aufruf an die Bürger der Stadt, den Weihnachtsbaum mit bruchfestem Dekorationsmaterial zu schmücken.

Am Montagmittag kurz nach 13 Uhr gingen Johannes und Sophia Duparré von den gleichnamigen Tanzschule, Robert Luhn vom Kaufhaus Moses und Andreas Dötsch, der Vorsitzende des Gothaer Gewerbevereins, voran und schmückten den Baum mit bruchfesten Kugeln in den Farben gold, silber und violett. „Wir sind froh, dass es überhaupt einen Baum gibt“, erörterte Andreas Dötsch den Aufruf. Ein großer Baum kann zurzeit nicht aufgestellt werden, da sein Stammplatz auf dem oberen Hauptmarkt zur Baustelle der Hauptmarkt-Sanierung gehört.