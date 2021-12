Gotha: Verlosung des Lions-Adventskalenders

Kreis Gotha. Das sind die Gewinner des Lions-Adventskalenders am 13. Dezember

Die Gewinner des Lions-Adventskalenders am 13. Dezember haben die Nummern:

716 - Glas Honig

1384 - Gotha-Gutschein

1326 - Reparaturgutschein

825 - Sanitär- und Heizungsbaugutschein

28 - Erlebnisernte

Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha bereit. Es gilt die 2G-Regel. Der Erlös der Aktion wird gespendet an die Lebensmittel-Tafel des Kreisverbandes Gotha des Deutschen Roten Kreuzes, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Thüringen, den FöBi-Verein zur Förderung und Bildung Jugendlicher Gotha sowie an den Gothaer Verein Helping Angels.