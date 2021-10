Gotha: Vier Corona-Patienten auf ITS

Gotha. Die Zahl der Corona-Patienten auf den ITS-Stationen nimmt zu. Im Landkreis Gotha werden jetzt vier Personen intensivmedizinisch behandelt.

Die Zahlen, der an Corona erkrankten Personen sinken wieder im Landkreis Gotha. Das Gothaer Landratsamt vermeldete am Dienstag 232 Menschen, 18 weniger als am Montag. Dafür steigen aber die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen. So liegen von derzeit neun stationär behandelten Personen vier Personen auf Intensivstationen.

Der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 109,2. Inzwischen genesen sind 9474 Personen