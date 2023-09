Gotha: Vom Schrebergarten in den Schlosspark Friedenstein

An der Nordwestecke des Orangeriegartens steht jetzt bedeutende klassizistische Monument „Ära der Freundschaft" des Gothaer Bildhauers Balthasar Jacob Rathgeber (1770-1845). Am Donnerstag ist es eingeweiht worden.

Das Rathgeber-Denkmal hat an der Nordwestecke des Orangeriegartens einen neuen Standort bekommen. Am Donnerstag ist das bedeutende klassizistische Monument „Ära der Freundschaft“ des Gothaer Bildhauers Balthasar Jacob Rathgeber (1770-1845) neu eingeweiht worden, nachdem es 77 Jahre ein stiefmütterliches Dasein gefristet hatte. Es befand sich seit der Umwidmung der ursprünglichen Herzoglichen Parkanlage „Prinzenpalais“ in der Gartenanlage „Schöne Aussicht“, zwischen Schöne Allee und Straße der Einheit.

Im März war das 1824 von Rathgeber geschaffene Denkmal abgebaut worden, um es zu restaurieren und an anderer Stelle im Gothaer Schlosspark neu zu errichten. Die steinrestauratorischen Arbeiten am Denkmal, wurden in der Werkstatt der Firma D&R Schiecke in Erfurt durchgeführt. Die Steinoberflächen wurden gereinigt, Krusten und Bewuchs entfernt ebenso wie andere schädliche Ablagerungen. Zudem erfolgte eine Entsalzung, Festigung und Konservierung von Steinoberflächen. Risse sind geklebt, verloren gegangene Ornamente rekonstruiert worden.

Fehlende Teile des Monuments ersetzt und Risse verklebt

Im Juni war mit dem Herrichten des neuen Standorts nordöstlich des Orangerieparterres begonnen worden. Ein Fundament wurde ausgehoben und die umfangreiche Stufenanlage wieder aufgebaut.

Das Projekt hat die Kulturstiftung Gotha mit einem Betrag von 50.000 Euro unterstützt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Gesamtkosten betragen 99.900 Euro.

Die Geschichte und Bedeutung des Denkmals hat Wolfgang Steguweit, Kunsthistoriker und Numismatiker zur Einweihung erklärt. Hier seine Rede:

Im „Allgemeinen Anzeiger der Deutschen“ – gegründet von Rudolph Zacharias Becker in Gotha – war am 21. Dezember 1824 eine Bekanntmachung von Balthasar Jacob Rathgeber, „der bildenden Künste Professor, herzoglich sächsischer Bildhauer“ zu lesen: Mein jüngstes Werk ist eine, nach eigener Erfindung ausgeführte, prachtvoll verzierte „Ara der Freundschaft“, bestimmt zum Schmucke des Palaisgartens Herzog Friedrichs IV., wo es seit kurzem aufgestellt worden ist. Die größern Reliefs derselben enthalten die Darstellung des Achilles und Patroclus, Orestes und Pylades, Castor und Pollux“.

Äußerer Anlass für die Entstehung und Aufstellung des Monuments war der kurz zuvor am 28. November begangene 50. Geburtstag Herzog Friedrichs IV. Und so dachten die Gothaer wohl beim Anblick an das herzogliche Bruderpaar August und Friedrich. Die Friedrich-Biografie von Gisa Steguweit greift eine solche biografische Deutung auf. Die Brüder lebten in Liebe und Abneigung voneinander getrennt, wurden erst im Tode vereint. August war 1822 gestorben, sein Bruder überlebte die Aufstellung des Denkmals gerade ein viertel Jahr. Beide fanden neben ihrem Vater Ernst II. ihre Begräbnisstätte auf der Insel im Parkteich.

Rathgeber gab der lokalen Deutung jedoch eine verallgemeinernde Überhöhung und nannte sein Werk „Ara der Freundschaft“. Ara bedeutet in der griechischen Mythologie so viel wie Tragik, also Tragik der Freundschaft. Zwar in partnerschaftlicher Freundschaft verbunden, verweist auf einem der drei Reliefs der tragische Held auf eine flammende Opferschale, zu der es ihn unweigerlich hinabzieht, von der ihn der Gefährte vergeblich abzuhalten sucht. Lebensbejahung steht im Widerstreit mit der Sehnsucht nach Transzendenz im ewigen Kreislauf von Leben, Tod und Erneuerung. Goethes Gedicht „Selige Sehnsucht“ von 1814 war ein poetischer Bestseller jener Zeit. Es heißt darin: „Und so lang du das nicht hast, / dieses: Stirb und werde! / bist du nur ein trüber Gast / auf der dunklen Erde.“

Goethes Gedicht und Rathgebers Monument handeln von der Metamorphose des Seins, das der natürlichen Entwicklung und dem Kreislauf des Lebens unterworfen ist.

Metamorphose des Seins in Sandstein gehauen

200 Jahre später erhält die ambivalente Vision eine lebensbejahende Umdeutung. Das Relief mit den freundschaftlich verbundenen Gefährten erhält stärkeres Gewicht, aus Ara wird Ära, also „Ära der Freundschaft“.

1648 umarmten sich Pax und Justitia auf dem Schlussstein über dem Nordportal des Friedenstein und beschworen das Ende von Krieg und Gewalt, exakt 375 Jahre später – 2023 – erweckt die Friedensstadt Gotha ein bedeutendes klassizistisches Monument der Freundschaft am neuen Standort zum Leben. Möge es behütet bleiben und zu Freundschaft und Frieden inspirieren.