Gotha: Von neuen Impulsen bis hin zur Pandemie

Gotha. Gothas Landrat Onno Eckert zieht Bilanz über seine ersten drei Amtsjahre. Pandemie bleibt weiterhin großes Thema im Landkreis.

Seit nunmehr drei Jahren steht Onno Eckert (SPD) als Landrat dem Gothaer Landkreis vor. Zeit für den Kommunalpolitiker Bilanz zu ziehen, die er als Halbzeit bezeichnet. Grund: Eckert ist ehrenamtlicher Schiedsrichter und weiß, dass nach der ersten Hälfte der Spielzeit Bilanz gezogen wird.

Als Landrat dürfe er einen Job ausüben, der ihm sehr viel Spaß mache, erklärt Onno Eckert. Er habe in den drei Jahren seiner Amtszeit gelernt auf Konflikte innerhalb der Kreisverwaltung und aus der Bevölkerung ein- und umzugehen. Gerade die Corona-Pandemie hätte vor allem dafür gesorgt, dass Leute ihren Frust in sozialen Medien über die erlassenen Allgemeinverfügungen abgaben. Die vom Land erteilten Schulschließungen haben ihren Teil dazu getan, erklärt Eckert.

Auch wenn im Landkreis die Inzidenzen mittlerweile wieder ansteigen, sei das Gesundheitsamt in der Lage Kontaktketten nachzuvollziehen. Bei den Fallzahlen werde zwar eine Verdoppelung erwartet, doch seien diese nicht mehr so sprunghaft wie im Frühjahr. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung im Landkreis sei durchgeimpft. Dem gegenüber steht aber die Hälfte der Kreisbewohner, die weder eine Erst- noch Zweitimpfung erhalten haben. „Wir müssen es schaffen, die Impfquote zu erhöhen oder die Kontakte wieder einschränken“, sagt Gothas Landrat.

Seit seinem Amtsantritt 2019 habe es im Kreis Gotha sehr viele neue Impulse gegeben. Zu ihnen zählt der Kreischef den Beginn des Neubaus an der Grundschule in Goldbach, die Gründung des Zweckverbandes Zentrale Leitstelle Westthüringen mit dem Wartburgkreis und dem Ilm-Kreis - derzeit läuft die Suche nach einem Standort - die Einführung der Gelben Tonne und die Bündelung der Unterbringung von Migranten und Asylsuchenden in den Gemeinschaftsunterkünften. Aber auch die Fortführung begonnener Projekte seines Amtsvorgängers Konrad Gießmann (CDU) bestimmten die Anfangsjahre. Als bestes Beispiel nannte Onno Eckert den Bau der Sportanlagen in Friemar und die Begleitung des Landkreises beim Enteignungsverfahren für Schloss Reinhardsbrunn. „Das war für uns nicht einfach, doch ich freue mich, dass die Enteignung endlich stattgefunden hat“, so Eckert.

Die Kreistagsarbeit wurde digitalisiert, dafür wurde Geld wurde in ein mobiles Abstimmungsgerät gesteckt. Künftig soll der Kreistag in der Arnoldischule tagen. Die Vorbereitungen für den Umzug laufen bereits. Eckert: Die Kreisverwaltung wird weiter modernisiert und das Landratsamt umstrukturiert.