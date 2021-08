Gotha: Vorschläge für Hannah-Höch-Preis werden gesucht

Gotha. Die Stadt Gotha sucht Vorschläge zur diesjährigen Ausgabe der Hannah-Höch-Ehrung. Gewürdigt werden Künstlerinnen aller Genres aus Gotha.

Jährlich wird am 1. November die Hannah-Höch-Ehrung durchgeführt. An diesem Tag ehrt die Stadt Gotha Künstlerinnen aller Genres, um an das Wirken der Dadaistin zu erinnern. Jetzt werden Vorschläge aus der Bevölkerung für die diesjährige Ausgabe gesucht.

Geehrt werden Künstlerinnen, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind, in Gotha geboren wurden und einen engen Bezug zur Stadt haben. Die Vorschläge sollen Namen und Anschrift der Künstlerin, den Absender des Einreichers und eine Begründung enthalten.

Bis 22. September werden die Einsendungen angenommen im Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Ekhofplatz 24, 99867 Gotha oder per E-Mail: gleichstellung@gotha.de.