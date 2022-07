Gotha weiter Corona-Schlusslicht

Kreis Gotha. Die Ansteckungszahlen sind wieder hoch in Deutschland, nicht aber im Kreis Gotha.

Ganz Deutschland weist derzeit eine Inzidenz von über 700 auf, doch in Gotha wurden am Montag lediglich vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt wurden in einer Woche pro 100.000 Einwohner 246 Ansteckungen nachgewiesen. Nur sechs Regionen in Deutschland haben weniger registrierte Neuinfektionen als der Kreis Gotha. 750 Personen sind nachweislich Corona-positiv. 37 Infizierte liegen im Krankenhaus, einer auf der Intensivstation.