Die Gothaer Grünen begrüßen die Ankündigung der Stadtverwaltung Gotha, Maßnahmen gegen sogenannte Schottergärten, auch Gärten des Grauens genannt, zu prüfen. Sie wollen das nach Kräften unterstützen. Das kündigt Albrecht Loth, Mitglied der grünen Stadtrats und Kreistagsfraktion, an.

Auf die sichtbare Zunahme von Schottergärten in Gotha hatte Linke-Fraktionsvorsitzender Bernd Fundheller zur jüngsten Stadtratssitzung aufmerksam gemacht. Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) hatte daraufhin angekündigt, dass im Bauausschuss geprüft werde, wie das Schottern unbebauter Freiflächen unterbunden werden könne. Die Stadt werde für neue Wohngebiete in den Bebauungsplänen festschreiben, dass dort Schottergärten verboten sind, kündigte er an. Für die neue Siedlung Am Schafrasen sei das bereits geschehen.

Loth erinnert daran, dass Gärten des Gauens in krassem Widerspruch zum Engagement der Stadt Gotha in der Lokalen Agenda 21 stünden. Vergangenes Jahr sei per Stadtratsbeschluss die Initiative „Bienenfreundliche Stadt“ auf den Weg gebracht. Im September erfolgte der Beitritt der Stadt zum Projekt „Global Nachhaltige Kommune Thüringen“. Zur jüngsten Kreistagssitzung war der Antrag der Bündnisgrünen auf Anlegen von Blühflächen auf kreiseigenen Flächen zurückgezogen worden. Ihr Antrag zum Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden mit Glyphosat auf Flächen, die der Landkreis bewirtschaftet, war mehrheitlich abgelehnt worden. Uwe Oßwald (CDU) verwies in dem Zusammenhang darauf, dass das schon verboten sei.

Bei Schottergärten sieht Loth Nachbesserungsbedarf. Sie seien natur- und völlig lebensfeindlich, Angesichts der Klimakrise und den damit verbundenen immer negativeren Auswirkungen auf die Lebensqualität in den Innenstädten sowie des drastisch voranschreitenden Artenverlusts, besonders bei Insekten, nicht hinnehmbar. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg würden mit dem Verbot von Schottergärten auf Landesebene erfolgreich vormachen, was machbar sei. Staatssekretär Olaf Möller habe das im grün geführten Umweltministerium für Thüringen angeregt.