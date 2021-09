Gotha: Wieder eine schmerzhafte Trennung

Gotha-Uelleben. Das Tierheim Gotha-Uelleben sucht ein neues Heim für die zuckerkranke Luna. Die Katze leidet an Diabetes und muss täglich gespritzt werden.

Eine sehr gute Nachricht können wir unseren Lesern heute über den älteren Dackel Paul berichten, der hier vor eine Woche vorgestellt wurde: Paul hat Interessenten gefunden und lernt seine neuen Menschenfreunde gerade kennen. Der Dackel hatte in die „Arche Noah“ umziehen müssen, weil sein Frauchen sich nicht mehr um ihn kümmern konnte.

Heute stellen wir die Katze Luna vor, deren Herrchen in ein Pflegeheim musste und die Trennung von Mensch und Tier unausweichlich und schmerzhaft war. Solche Schicksale stellten wir in letzter Zeit mehrfach vor.

Luna war einst von ihrem Besitzer aus der „Arche Noah“ adoptiert worden. Sie wurde im Juli 2014 geboren und wohnte mit ihrem Herrchen allein in einer Wohnung. Nun trauert die arme Luna im Tierheim, denn ihre Bezugsperson fehlt ihr sehr. Da Luna nicht ganz gesund ist, wird für die Mieze eine Pflegestelle gesucht. Luna hat Diabetes und muss alle zwölf Stunden gespritzt werden. Diese Medikamentengabe lässt sich in der „Arche Noah“ nur schwer verabreichen. Die Zeiten, in denen die Pflegekräfte vor Ort sind, decken sich nicht mit der Gabe des Medikaments.

Aus diesem Grund, und weil die sensible Luna wieder ihre eigenen Vertrauten braucht, sucht die „Arche Noah“ Tierfreunde mit großem Herzen, die Luna bei sich aufnehmen und sie versorgen können. Tierarztkosten und das Insulin übernimmt der Tierschutz. Luna soll nur einen neuen gemütlichen Platz und liebe Menschen haben, denn wer von uns weiß nicht, dass Kranke besonderen Zuspruch brauchen.

Vielleicht findet sich ein menschlicher Leidensgenosse, dessen Körper auch auf Insulin angewiesen ist – nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Tel.: (03621) 755425.