Gotha will den Thüringentag 2025 – Mühlhausen auch

Gotha. Ob Gotha sich für die Ausrichtung bewerben soll, wird im Stadtrat entschieden. Auch die öffentliche Sicherheit in der Stadt wird Diskussionsthema.

2025 will Gotha den Thüringentag ausrichten. Ein Beschluss zur Bewerbung steht in der kommenden Stadtratssitzung zur Abstimmung. Demnach soll das Landesfest Teil der Feierlichkeiten zum Jubiläum „1250 Jahre Gotha“ werden. Um die Ausrichtung des Thüringentages konkurriert Gotha unter anderem mit Mühlhausen, das dann an 500 Jahre Bauernkrieg erinnert.

Votiert werden soll am Donnerstagabend außerdem über einen Antrag der CDU-Fraktion über eine Erweiterung der Ordnungspartnerschaft von Stadt Gotha, Landkreis und der Polizei, zu deren Treffen künftig auch Vertreter von Opferverbänden, Schulen sowie Sozialarbeiter hinzugezogen werden sollen. Die Themen Prävention und Opferschutz sollen stärker in den Fokus rücken, was auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit der Einberufung eines Kriminalpräventiven Rats beabsichtigt.

Warten auf Sanierung der Bergallee in Gotha

Die Stadträtinnen und -räte beschäftigt zudem der Zustand der Bergallee vor dem Gymnasium Ernestinum. Die AfD fragt, ob und wann eine Sanierung der mit Schlaglöchern übersäten Straße geplant ist. Die Grünen schlagen vor, die Liste potenzieller neuer Straßennamen um verdiente weibliche Persönlichkeiten zu erweitern, wie die Gothaerin Helene König, die sich im frühen 20. Jahrhundert für Frauen und ihre Rechte einsetzte. Überdies soll im Haushalt Geld zum Abriss der Brückenstraße 2, ehemals „Wasserbäcker“, bereitgestellt werden, wo Neujahr ein Brand ausgebrochen war. Für die Sanierung der Altstadt und Gotha-West will die Stadt nach Beschluss des Stadtrats Fördermittel beantragen.

Für Gastronomen in der Innenstadt soll die Nutzung von Plätzen und Gehwegen für Außengastronomie weiter kostenfrei bleiben. Eine entsprechende Beschlussvorlage steht zur Abstimmung. Auch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt wird noch einmal thematisiert, nachdem die eingegangenen Stellungnahmen dazu erfasst wurden.

Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 23. März, 17 Uhr, in der Stadthalle Gotha.