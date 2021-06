Gotha: Wissenswertes über Pilzerkrankungen

Gotha. Die Seniorenresidenz „Turmhotel“ in Gotha bietet am 2. Juli eine Online-Veranstaltung über Pilzerkrankungen.

Pilzerkrankungen an Füßen, Nägeln oder an der Haut werden oft aus Scham von Betroffenen verschwiegen. Rund 40 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter. In einem Vortrag will am Freitag, 2. Juli, Professor Hans-Jürgen Tietz über die Gefahren einer Pilzerkrankung aufmerksam machen. Beginn ist um 19 Uhr in der Alloheim Seniorenresidenz „Turmhotel“ Gotha. Der Mediziner leitet seit 2004 die Mycoclinic in Berlin, ein Institut für Pilzkrankheiten und Mikrobiologie. In seinem Vortrag gibt er Einblicke in Entstehung und Verlauf sogenannter Mykosen und stellt Therapien vor.

Die Online-Veranstaltung ist zugleich Auftakt für eine künftig geplante Veranstaltungsreihe. Teilnahme über Link „www.alloheim.de/veranstaltung-tietz“.