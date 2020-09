Gotha: Wo Umarmung auch in Corona-Zeiten eingefordert wird

Gotha. Die Regenbogenschule in Gotha-West hat für ihre Schützlinge in jeder Ampelphase einen Plan. Spende für den Schulbus.

„Wir haben Phase grün.“ Schulleiterin Susanne Vogel drückt die Daumen, dass nicht Stufe gelb oder gar rot eintritt. Sie würden zu weiteren Einschränkungen oder Abbruch des Unterrichtsbetriebs in der Regenbogenschule in Gotha-West führen. „Wir haben für jede Phase einen Plan in der Schublade“, sagt die Schulleiterin ein Stück weit gelassen. Die in den zurückliegenden Monaten gesammelten Erfahrungen stimmen sie zuversichtlich.