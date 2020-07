Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha zeichnet Horst Gröner aus

Aufgrund der Corona-Pandemie musste bekanntlich Anfang Mai 2020 das Gothardusfest abgesagt werden. Damit verbunden war auch die Verleihung der diesjährigen Myconiusmedaille. Das wurde jetzt nachgeholt. So hatte der Gothaer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die diesjährige Myconiusmedaille, die die höchste Ehrung der Stadt für ehrenamtliches Engagement darstellt, an den heute 76-jährigen Horst Gröner zu verleihen.

Mit der Verleihung der Myconiusmedaille wird Horst Gröner für sein besonderes Engagement und seine erfolgreiche Ehrenamtsarbeit als Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender des Fördervereins Deutsches Versicherungsmuseum E. W. Arnoldi, sein Engagement im Kammerchor Cantabile, in der evangelischen Kirchgemeinde der Stadt Gotha sowie seiner langjährigen Mitarbeit im Vorstand der Freunde und Förderer der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach geehrt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Lesern unserer Zeitung ist Horst Gröner, der seit 1992 in Gotha lebt, aber auch als Konzertkritiker und als Buchautor bekannt. In drei Bänden, die unter dem Titel „Ausprobiert“ erschienen sind, nahm er die Leser mit auf eine genüssliche Wanderung durch Thüringen. Unsere Zeitung hat Auszüge dieser Serie auch veröffentlicht. Die Auszeichnung mit der Myconiusmedaille der Residenzstadt Gotha erfolgt voraussichtlich am 25. Oktober im festlichen Rahmen des traditionellen Myconiusempfangs in der Stadthalle Gotha, wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bestätigte.