Am kommenden Wochenende findet der Tag des Thüringer Porzellans statt, an dem sich auch die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha mit explizierten Führungen beteiligt. So wird die wissenschaftliche Mitarbeiterin Ute Däberitz interessierte Besucher durch die Porzellan-Ausstellung im Herzoglichen Museum führen.

Jeweils am 3. und 4. Oktober bietet Ute Däberitz zum Thema „Kostbar und zerbrechlich - das Gothaer Fürstenhaus und seine Leidenschaft für Porzellan“ entsprechende Führungen an, die jeweils um 11 und 14 Uhr stattfinden. Zu den Höhepunkten der Porzellansammlung zählen der Bestand an „rotem Gold“ – Böttgersteinzeug – im Herzoglichen Museum und das zwischen 1723 und 1726 eingerichtete Porzellankabinett in Schloss Friedenstein. Anmeldung unter Telefon: 03621/82340, da die Personenzahl begrenzt ist. In geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.