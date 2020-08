Gotha: Zwei Hunde in Sommerhitze in Auto zurückgelassen

Bei hohen Temperaturen in der Sonne stehend und ohne ausreichend Frischluft wurden laut Polizei am Samstagnachmittag in der Gothaer Heliosstraße zwei Hunde in einem Citroen zurückgelassen.

Zeugen waren aufgrund des Bellens auf die Tiere aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Der verantwortliche 66-jährige Fahrer und seine 43-jährige Begleiterin konnten daraufhin ausfindig gemacht werden. Sie kamen zum Pkw und befreiten ihre Hunde. Gegen den 66-Jährigen und gegen die 43-Jährige wurden durch die Polizei Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Garage aufgebrochen

Von Freitag, 31. Juli, 16 Uhr, bis Samstag, 8 August, 18.15 Uhr brachen Unbekannte Am Viadukt in Gotha eine Garage auf. Durch die Täter wurde ein schwarz-rot-gold lackierter Motorradhelm im Wert von 80 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0188736/2020 entgegen.

Schlägerei eskaliert in Erfurt: Vier Verletzte

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen lesen Sie hier

Kreis Gotha: Gegen Schild und in Graben: Zwei Personen schwer verletzt