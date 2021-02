Gotha: Zweite Impfung für Klinik-Personal

Mitarbeiter von Kliniken im Landkreis Gotha bekommen in den nächsten Wochen die zweite Corona-Schutzimpfung.

Gotha. In den Krankenhäusern im Kreis Gotha steht die zweite Impfdosis des Wirkstoffs gegen Covid-19 ins Haus. Klinikapotheker weist auf deutlich erhöhten Schutz vor Ansteckung hin

In den Kliniken im Kreis Gotha wird in den kommenden Wochen die zweite Dosis des Impfstoffs gegen das Coronavirus verabreicht. Im SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda haben seit Ende des Jahres 2020 bisher 150 Angestellten eine erste Impfung mit dem Impfstoff von BioNtech erhalten, im Helios Klinikum in Gotha sind 340 Mitarbeiter. Auch wenn derzeit nicht eindeutig feststeht, wie lange der Impfschutz anhält, sinkt durch die Impfung das Risiko der Ansteckung mit Corona.