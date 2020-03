Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Abgeordneter bietet Telefonsprechstunden an

Eine telefonische Bürgersprechstunde bietet der Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl (AfD) am heutigen Mittwoch und dem morgigen Donnerstag, 1. und 2. April, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr an. Da derzeit viele Ämter nicht immer erreichbar und Hotlines überlastet seien, wolle der Abgeordnete Bürgern in seinem Wahlkreis Gotha-Ilm-Kreis zur Seite stehen und ihre Fragen zu Corona und anderen Themen beantworten, heißt es aus seinem Wahlkreisbüro. Bühl wolle Hilfe anbieten und Anliegen an entsprechende Stellen weiterleiten.

Die Sprechstunde findet statt unter Telefon: 03621/35 02 993.