Gotha. Anwalt Lars Böttcher gibt sein Wissen an Studenten in Köln weiter.

Gothaer Anwalt wird Honorarprofessor an der Uni Köln

Rechtsanwalt Lars Böttcher aus Gotha ist für das Wintersemester 2019/20 von der Universität Köln in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen zum Honorarprofessor ernannt, teilt seine Kanzlei mit. Er ist seit 15 Jahren als Lehrbeauftragter für die Universität zu Köln tätig und unterrichtet Studenten zu den Themen Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Neben seiner Vortragstätigkeit ist er Herausgeber und Autor juristischer Kommentare und Aufsätze.

Lars Böttcher wurde 1972 in Solingen geboren und studierte Jura in Tübingen. Nach dem zweiten Staatsexamen im Jahr 1999 war er als Rechtsanwalt und Partner in nationalen und internationalen Großkanzleien tätig, bevor er im Jahre 2014 in Gotha die Kanzlei Böttcher & Fischer Rechtsanwälte gründete. Er promovierte an der Universität Köln im Jahr 2004. r