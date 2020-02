Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Badespaß in den Winterferien

Ob Meerjungfrauenschwimmen oder Wasserspielparty, das Stadtbad in Gotha hat für die Ferienkinder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Los geht es am Samstag, 8. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr mit einer Märchensauna für Familien. Am 12. und 15. Februar können Kinder ab acht Jahre Eintauchen in die Welt der Meerjungfrauen. Jeden Tag ist zudem von 10 bis 18 Uhr ein Wasserspielnachmittag angesagt. DJ René Willing legt am 14. Februar ab 18 Uhr zum Familienbadetag eine heiße Scheibe auf.