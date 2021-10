Hilfe für Betroffene und Angehörige gibt es in der Begegnungsstätte der Arbeitsgruppe Depression Gotha am Brühl.

Gotha. Bestehende Angebote sollen für Gotha vernetzt werden. 30 Akteure sind eingeladen.

Ein Tag zur Vorbereitung vom „Gothaer Bündnis gegen Depression“ findet am Mittwoch, 13. Oktober, statt. Über 30 Akteure sind eingeladen, sagt Susanne Elsner, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Vereins Arbeitsgruppe Depression. Ziel ist, alle bereits bestehenden Angebote in diesem Bereich zu vernetzen.

Die Bandbreite reicht von der Tagesklinik über die Diakonie bis zum Landratsamt. Der Anlaufpunkt für das Gothaer Bündnis soll die Begegnungsstätte im Brühl 1 sein.

Nach den Vorstellungen der Initiatoren könnte die Gründungsveranstaltung in der zweiten Januarwoche stattfinden. „Oft weiß der erkrankte Mensch nicht, wo er sich hinwenden kann. Den Betroffenen fällt es auch schwer, Hilfe zu suchen“, so Susanne Elsner. Wie die Vorstandsvorsitzende weiter sagt, existieren in Deutschland schon 80 regionale Bündnisse. Unterstützung gibt es dabei von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Vier Genesungsbegleiter arbeiten derzeit in Gotha. Die Begleiter, die selbst Erfahrungen mit der Krankheit haben, sollen Betroffenen helfen, mit ihrer Krankheit zu leben.

„Wir sehen uns nicht als Ersatz für eine schulmedizinische Behandlung, ohne ärztliche Hilfe ist eine Depression lebensgefährlich“, sagt Dietmar Elsner.

Der Fachbereichsleiter Genesungsbegleitung wünscht sich bis Ende nächsten Jahres acht bis zehn Genesungsbegleiter. Einen Aktionstag zu den Themen Körper, Psyche und Depression soll es am Donnerstag, 14. Oktober, in der Begegnungsstätte geben. Wie die Arbeitsgruppe Depression weiter informiert, ist der Aktionstag ein Teil der Woche der seelischen Gesundheit. Geplant ist ein Vortrag zum Thema: „Zusammenhang von Psyche und körperlichem Wohlbefinden“. Eine Apothekerin spricht zum Thema: „Aromatherapie bei psychischen Erkrankungen“. Mehr Informationen: http://genesungsbegleiter-gotha.de