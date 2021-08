Gothaer Bürger können Fragen stellen

In der Stadthalle in Gotha findet am 24. August eine Einwohnerversammlung statt.

Gotha. Die Stadtverwaltung Gotha stellt sich am 24. August in einer Einwohnerversammlung den Fragen der Bürger.

Zu einer Einwohnerversammlung für alle Stadtteile und Ortsteile lädt die Stadt Gotha am 24. August in die Stadthalle am Schützenplatz 1 ein. Von 18 bis 19.30 Uhr informieren Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und seine Amtsleiter über aktuelle Angelegenheiten im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Des Weiteren geben sie Auskunft zur derzeitigen Corona-Situation in der Residenzstadt. Zuvor eingereichte Bürgeranfragen sollen an diesem Abend ebenso beantwortet werden.