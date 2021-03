Gotha. Christdemokraten laden Mitglieder am 5. März zur digitalen Versammlung ein.

Gothaer CDU trifft sich per Video

Am Freitag, 5. März, beginnt um 17 Uhr die erste digitale Mitgliederkonferenz des CDU-Kreisverbandes Gotha. Die Versammlung per Video soll als Informationsveranstaltung dienen, kündigt CDU-Kreischef Hans-Georg Creutzburg an. Aufgrund der Corona-Pandemie würden mehrere Ortsverbände sowie die Kreistagsfraktion und der Kreisvorstand seit Monaten digital tagen, nun sollen alle Mitglieder diese Möglichkeit bekommen. Während der Videokonferenz werde auch Mario Voigt, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, zugeschaltet. „Im Mittelpunkt der politischen Arbeit steht derzeit die Bewältigung der Pandemie. Trotzdem möchten wir uns auch auf die Herausforderungen im Wahljahr 2021 vorbereiten“, sagt Creutzburg.