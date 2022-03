Gothaer Fachschule stellt sich vor

Gotha. Von Denkmalpflege über Informatik und Betriebswirtschaft werden an der Fachschule viele Ausbildungsmöglichkeiten angeboten. Für Besucher gilt 3G.

Die Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr öffnet am Samstag, 5. März, 10 bis 14 Uhr ihr Pforten für Interessierte. Am Trützschlerplatz 1 wird über kostenfreie Weiterbildungsangebote in Voll- und Teilzeit informiert in den Fachrichtungen Bautechnik, Baudenkmalpflege, Betriebswirtschaft, Informatik, Logistik, Verkehrstechnik und Versorgungstechnik.

Auch die Ausbildungen zum staatlich geprüften Techniker und Betriebswirt werden vorgestellt. Das Niveau entspricht dem eines Bachelorstudiums an einer Hochschule. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein.

Mehr Informationen unter www.fachschule-gotha.de