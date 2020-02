Gothaer Freundeskreis übernimmt Patenschaft für Gemälde

Nicht nur hinter der Gothaer Bevölkerung liegen ereignisreiche Wochen, sondern auch hinter den Mitgliedern des Freundeskreises Schloss Friedenstein Gotha. Die haben sich jetzt auf ihrer Jahreshauptversammlung zu den vor 40 Jahren geraubten und zurückgekehrten Bildern positioniert. So wird der Freundeskreis die Patenschaft für das Gemälde „Heilige Katharina“ von Hans Holbein d. Ä. übernehmen.

Restaurierung kostet bis zu 8000 Euro

Den Ausschlag zur Übernahme der Restaurierungskosten für das Gemälde gab eine Führung anlässlich der Sonderpräsentation der 1979 geraubten Bilder. Für die fast 80 Mitglieder, die sich vom Direktor für Wissenschaft und Sammlungen, Timo Trümper, hatten führen lassen, stand danach fest: Hier muss geholfen werden.

Nach Absprache mit der Stiftung Schloss Friedenstein habe man sich nun geeinigt, stellt Vereinsvorsitzender Klaus Kleinsteuber fest. Bei dem Holbein-Bild gehe man von Restaurierungskosten in Höhe von 6000 bis 8000 Euro aus. Mehr als 2200 Euro sind bereits beim Freundeskreis als Spenden eingegangen. „Das andere schaffen wir auch“, sagt Kleinsteuber. Der Freundeskreis habe sich für dieses Jahr auch vorgenommen, Mittel für den Kauf neuer Bilderrahmen für die fünf Gemälde bereitzustellen.

Sarg einer Mumie in Ausstellung über Freimaurer

Der Freundeskreis hat seit seiner Gründung im Jahre 2001 die Stiftung mit insgesamt 540.000 Euro an Spenden unterstützt. Das soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. So steht die Restaurierung eines Mumiensarges der Nes-pa-aa auf dem Papier. Hierfür sind 11.989 Euro angesetzt. „Wir wollen die Kulturstiftung ansprechen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Der Mumiensarg ist ein wichtiges Ausstellungsexponat für die große Sonderausstellung der Freimaurer, die im kommenden Jahr gezeigt werden soll.

Des Weiteren hat der Freundeskreis die Schlosskirche im Blickfeld. Hier steht die Restaurierung der Balustrade an und auch da soll es finanzielle Unterstützung geben. Im Trauzimmer des Schlosses soll das Bild von Johann August von Sachsen-Gotha-Altenburg restauriert werden. Kostenpunkt: 13.280 Euro. Für zwei Bilder hatte der Freundeskreis bereits die Finanzierung übernommen, die jetzt fortgesetzt werden soll.