Gothaer Friedrichstraße für Verkehr freigegeben

Gotha. Die seit 2020 andauernden Bauarbeiten an der Friedrichstraße in Gotha sind beendet. Jetzt wurde die Verkehrsader der Stadt wieder freigegeben.

Mit Thüringer Grillspezialitäten wurde am Freitag der letzte Bauabschnitt der Gothaer Friedrichstraße freigegeben, den Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) nunmehr als „Broadway von Gotha“ betitelte. Seit einem Jahr wurde an der wichtigen Verkehrsader der Stadt gebaut. Mehr als fünf Millionen Euro kostete das Bauprojekt, an dem neben der Stadt Gotha, die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn, Wasser- und Abwasserzweckverband, die Stadtwerke sowie Stadtwerke Gotha-Netz beteiligt waren. Dabei konnte eine Förderung in Höhe von 66,6 Prozent von Bund und Land in Anspruch genommen werden.