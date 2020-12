Gothaer Fröbel-Kindergarten arbeitet mit Medien

Kinder sind längst nicht nur mit Stift und Papier kreativ sondern auch am PC (Symbolbild).

Die Medienarbeit des Fröbel-Kindergartens in Gotha unterstützt Andreas Taudte von der Firma Honest Consulting GmbH mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Mit dieser ermöglicht er dem Förderverein des Kindergartens die Anschaffung von Druckern für jede Gruppe der Kindertageseinrichtung, wie Stadtverwaltung Gotha berichtet. Der Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb Kfz-Service Weida beteiligt sich an der Aktion mit 100 Euro.