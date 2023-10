Gothaer Geschichte: Hängebrücke für den Verkehr freigegeben

Gotha. Gothaisches Kalenderblatt Oktober: Die heutige Löwen-Apotheke wurde 1673 als zweite Hofapotheke herzoglich privilegiert.

Am 1. Oktober 1873 erfolgte die Freigabe der gusseisernen Hängebrücke über das Bahngelände am Hauptbahnhof. Bereits 1959 wurde sie aus Kostengründen abgerissen und ein Jahr später durch eine provisorische Holzbrücke ersetzt, die jedoch bis 1994 existierte.

Der nach der Wahlordnung vom 28. Juni gewählte und 20 Abgeordnete umfassende Landtag wurde am 4. Oktober 1848 auf Schloss Friedenstein eröffnet.

Diese Hängebrücke – hier auf einem Foto von 1898 – überspannte von 1873 bis 1959 das Bahnhofsgelände. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein (Fotothek)

Vor nunmehr 350 Jahren erhielt am 6. Oktober 1673 eine zweite Hofapotheke das herzogliche Privileg. Es handelte sich um die spätere Salomonis- und heutige Löwen-Apotheke in der Marktstraße 13. Erst 1830 kam mit der Stadt-Apotheke eine dritte dazu.

Pünktlich zum Republikgeburtstag am 7. Oktober 1973 erfolgte die Neueröffnung des Kreiskulturhauses am heutigen Ekhofplatz. Das Gebäude war bis 1940 als „Lichtspiele am Karolinenplatz“ anstelle der 1937 abgerissenen Freimaurerloge erbaut und 1950 in „Lichtspiele am Leninplatz“ umbenannt worden. In das Kulturhaus, das als eines der modernsten in der DDR galt, waren fast 12 Millionen Mark investiert worden.

Auf dem Brauereigelände in der Tabarzer Straße wurde am 12. Oktober 1973 der 25. Gothaer Kindergarten mit zunächst 72 Plätzen (ab 1974 108) übergeben. Es handelt sich um den heutigen Kommunalen Kindergarten „Sternenzauber“.

Der Geograph und Kartograph Emil von Sydow starb am 13. Oktober 1873 in Berlin. Geboren wurde er am 15. Juli 1812 als Offizierssohn in Freiberg und schlug deshalb auch eine militärische Laufbahn ein. In die Geschichte eingegangen ist er jedoch als Erfinder der Regionalfarben für Schulwandkarten und -atlanten, die er ab 1838 bei Justus Perthes in Gotha, von 1855 bis 1860 als fester Mitarbeiter, veröffentlichte.

Vor 350 Jahren wurde in der heutigen Marktstraße eine zweite Hofapotheke herzoglich privilegiert. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein (Fotothek)

Vor einem Vierteljahrhundert starb am 16. Oktober 1998 der Kunstmalermeister und Graphiker Otto Kayser. Er wurde am 30. November 1915 als Pfarrerssohn in Teutleben geboren und betrieb seit 1945 eine Kunst-Reklame-Malerei in der Großen Fahnenstraße 18. Sein Hauptwerk in Gotha war das für die Wohngebietsgaststätte „Freundschaft“ geschaffene Emaillebild „Gastlichkeit“.

Mit Adolph Bube starb am 17. Oktober 1873 nicht nur ein Archivrat, sondern auch ein Lyriker, Epiker, Balladen- und Romandichter. Geboren wurde er am 23. September 1802 als Sohn eines Hauptmanns. Seit 1853 war er als Direktor des Chinesischen Kabinetts in seiner Heimatstadt tätig.

Die am 20. Oktober 1898 in Gotha geborene Biologin Hilde Mangold geb. Pröscholdt wird in zwei Wochen als „Jubilarin des Monats“ vorgestellt. Sie starb bereits am 4. September 1924 in Berlin.

Preis für Führer chinesischer Demokratiebewegung

Ein Jahrhundert später erfolgte am 20. Oktober 1998 die erstmalige Verleihung des Preises „Der Friedenstein“ durch die Gothaer Kulturstiftung an den chinesischen Führer der dortigen Demokratiebewegung Wei Jingsheng, der im amerikanischen Exil lebt. Am selben Tag wurde das Herzog-Ernst-Denkmal vor dem Schloss Friedenstein nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten im Auftrag der Gothaer Kulturstiftung enthüllt. Gleichzeitig war durch die Stadt das Umfeld des Denkmals in Anlehnung an das historische Vorbild neu gestaltet worden.

Mit dem zu Münster und Osnabrück geschlossenen Westfälischen Frieden endete am 24. Oktober 1648 der Dreißigjährige Krieg.

Dem seit 1857 in Gotha wirkenden Staatsanwalt Otto von Holtzendorff (1817-1887) wurde am 27. Oktober 1848 in Berlin eine Tochter namens Sara geboren, die 1872 in Gotha den späteren General August von Janson (1844-1917) heiratete. Als Schriftstellerin veröffentlichte sie unter anderem 1925 ihre „Erinnerungen aus dem Hause Holtzendorff“. Sara von Janson starb am 18. Januar 1929 in Berlin.

European Film Center beginnt Produktion

Am 29. Oktober 1998 war im Gewerbegebiet Gotha-Süd der offizielle Produktionsbeginn des European Film Centers der amerikanischen Firma Avery Dennison, nachdem seit 1996 über 60 Millionen DM investiert worden waren. Produziert werden dort seit nunmehr 25 Jahren Selbstklebefolien.

Aufgrund der Inflation erfolgte am 30. Oktober 1923 die Ausgabe von städtischem Notgeld im Wert von 10 bis 100 Milliarden Mark.

Der am 31. Oktober 1823 in einer Gothaer Bäckerfamilie geborene Kaufmann Leopold Bonsack war von 1858 bis 1876 Inhaber der „Spritzenschlauch- und Gurtfabrik Gebr. Burbach & Comp.“

Außerdem gründete er im Jahr 1861 zusammen mit Wilhelm Hansen (1832-1906) die Maschinenfabrik „Bonsack, Hansen & Co.“. Der Fabrikbesitzer starb am 30. Oktober 1881.