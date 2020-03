Gotha. Positives Fazit dank Fraktionen in verschiedenen Kommunalparlamenten gezogen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Grüne haben neuen Vorstand

Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Gotha hat einen neuen Vorstand gewählt. Ihm gehören als Kreissprecher Albrecht Loth, als Stellvertreter Manfred Haferanke, als Schatzmeister Matthias Kaiser (alle aus Gotha), als Schriftführer Tom Gürtler aus Emleben und als Beisitzer Elina Becker, Felix Kalbe und Markus Ipolt (alle aus Gotha), informierte der Kreisverband.

Der Rückblick fiel überwiegend positiv aus. Schließlich seien die Grünen in den Kreistag sowie den Gothaer und Waltershäuser Stadtrat in Fraktionsstärke eingezogen und zum ersten Mal im Gemeinderat Nesse-Apfelstädt mit zwei Mitgliedern vertreten, deren Zahl durch den Eintritt von Hendrik Knop bei den Grünen sogar auf drei gestiegen ist. Inhaltlich wollen sich die Grünen demnächst noch mehr nachhaltiger Mobilität in der Stadt und im Kreis Gotha, der Stärkung des ländlichen Raums und einem besseren Klima- und Artenschutz auf kommunaler Ebene widmen.