Am Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine am Schloss Friedenstein nahmen am Freitag auch Vertreter der evangelischen Regelschule Gotha teil, die mit einer ukrainischen Schule eine Partnerschaft pflegen. Von links: Schülerin Magdalena (9. Klasse), Sekretärin Kerstin Eisenhardt-Schirrmeister, Schulleiterin Sandra Diersch, Lehrerin Jana Kristek und Erzieherin Jutta Constantin.