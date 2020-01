Gothaer Handglockenchor sammelt bisher größte Spendensumme

Mit einem bisher noch nie erreichten Ergebnis spendeten die Besucher in der voll besetzten Augustinerkirche am Samstagabend für ein begeisterndes Konzert des Gothaer Handglockenchores. Das 32. Benefizkonzert kam dem Gothaer Frauenhaus zugute. Insgesamt wurden am Ende fast 3600 Euro eingesammelt, neben weiteren 1000 Euro für Glockenpatenschaften zur Instandhaltung und Reparatur von Handglocken.

Anja Wild, die Leiterin des Frauenhauses, schilderte kurz dessen Arbeit. Vor allem sollte mit den Spendengeldern eine neue Spielecke für die Kinder der Mütter eingerichtet werden, die im Frauenhaus Zuflucht vor psychischer und physischer Gewalt suchten.

Musik erzeugten auch die 100 Klangstäbe, die bei dem Benefizkonzert zu hören waren. Foto: Lutz Ebhardt

Über 130 Handglocken und über 100 Klangstäbe wurden in dem Konzert in der Augustinerkirche gespielt, so viele wie noch nie. Darauf verwies Matthias Eichhorn, der Leiter des Handglockenchores, sowie dass von den allerjüngsten bis zu den erfahrensten Spielern sämtliche Gruppen des Chores an diesem Konzert beteiligt seien.

Instrumente mit langer Tradition in Nordamerika

14 Titel hatte Eichhorn ausgewählt, bei denen die unterschiedlichsten Spieltechniken zum Einsatz kamen, wodurch ein abwechslungsreiches Klangbild entstand. Naturgemäß stammen die meisten Werke und deren Arrangements von nordamerikanischen Komponisten, ist dort doch das Handglockenspiel viel weiter verbreitet als in Deutschland. Was sie bereits zu leisten vermochten, zeigten die Nachwuchsspieler in zwei Titeln. Die Erwachsenen ließen in „God with us for all Time“ drei ineinander verarbeitete Melodien erklingen, von denen „Joy to the World“ wunderschön von den Klangstäben präsentiert wurde.

Weitere Höhepunkte waren eine „Fantasy on Ukrainian Bell Carol“ mit einer rhythmisch akzentuierten Melodie, ein ebenfalls rhythmisch anspruchsvolles „Allegro Con Moto“ sowie, von dem nun in Berlin lebenden Valentin Donath dirigiert, ein „Allegro Brillante“. Mit jubelndem Beifall aufgenommen wurde auch das wild bewegte, klangvolle Werk „Expedition“, mit dem sich die Spieler für den diesjährigen Deutschen Orchesterwettbewerb in Bonn qualifiziert haben.

Der Vocalkreis Gotha war erstmals beim traditionellen Benefizkonzert zu Gast. Foto: Lutz Ebhardt

Klanggewaltiger Abschluss mit allen Handglockenspielern

Das Quartett des Handglockenchores interpretierte auf feine Art das aus dem Alpenraum stammende „Still, still, still“. Elke Eichhorn, Anja Liese, Christiane Reif und Harald Liese zeigten sich dabei bestens aufeinander eingespielt.

Als Gäste hatte sich der Handglockenchor für dieses Konzert zum ersten Mal die Sänger des Gothaer Vocalkreises unter der Leitung von Andreas Pawella eingeladen. Sanft begleiteten die Handglocken den dezent singenden Chor bei zwei Stücken des Engländers John Rutter. Dabei waren „What Sweeter Music“ von Matthias Eichhorn und „A Gaelic Blessing“ von der Amerikanerin Mary Kay Parrish arrangiert.

A cappella brachte der Chor in schöner Abstimmung das getragene „God So Loved the World“ des Briten Bob Chilcott. Pfarrerin Angela Fuhrmann bedankte sich abschließend bei Matthias Eichhorn, der traditionsgemäß das neue Jahr mit diesem Konzert einläutet. Alle Spieler des Handglockenchores versammelten sich schließlich beim klanggewaltigen „Rondo on a Theme by Telemann“, das die Zuhörer zu lang anhaltendem, mit Trampeln untermalten Applaus veranlasste. Eine kurze, bewegte Zugabe setzte den Schlusspunkt unter ein faszinierendes Konzert dieses außergewöhnlichen Gothaer Instrumentalensembles.