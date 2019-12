Gothaer Hauptmarkt ist mal wieder in der Kur

Interessiert zeigen sich viele Gothaer an der gegenwärtigen Sanierung des Hauptmarktes, des feinsten Platzes der Stadt. Dabei ist es heuer 35 Jahre her, als der Hauptmarkt schon einmal im Mittelpunkt des Interesses stand. Damals ging es mehr um die Gebäude, Pflaster und Untergrund blieben weitgehend unberührt. Bis zum Ende des Jahres 1984 präsentierte sich der Hauptmarkt als eine einzige Baustelle. Die Tageszeitung Das Volk hatte eigens dafür die Rubrik „Gothaer Bautagebuch“ eingerichtet. Monika Zollver hielt die Leute auf der aktuellen Höhe des Baugeschehens. Auch die Thüringische Landeszeitung, mit Ingrid Gollmitz an der Spitze, berichtete laufend darüber.

Gothas Hauptmarkt gilt allgemein als klassisches Beispiel für städtebauliche Raumkunst. Baumeister und Handwerker haben ihm im Laufe der Jahrhunderte die heutige Gestalt gegeben. Bis zu jener Sanierung in den 1980er Jahren verbarg so manche Fassade ihre Schönheit hinter grauen Farb- und Schmutzschichten. Jahrzehnte zogen ins Land, bis der Staat erkannt hatte, welches Kleinod sich dort befand. Nun stellte man Finanzen und Kapazitäten für die Rekonstruktion bereit. Denkmalpfleger, Architekten, Projektanten und Restauratoren konnten gemeinsam mit Bauarbeitern ans Werk gehen.

Über 100 dringend benötigte Wohnungen geschaffen

In insgesamt 52 Häusern rings um den Marktplatz wurden 111 dringend benötigte Wohnungen geschaffen, davon 48 vollkommen neu gebaut, 63 rekonstruiert und modernisiert. Sogar ein Heizhaus, welches 18 Geschäfte und Gaststätten sowie das Rathaus mit Fernwärme versorgen konnte, entstand hinter der alten „Rosenau“. Die Erdgeschosse der Hauptmarkt-Häuser 20 und 21 sowie der Jüdenstraße 1 wurden zusammengelegt. Darin entstand eine Lokalität mit fünf Gasträumen und insgesamt 180 Plätzen, das Restaurant und Hotel „Slovan“.

Das Kronenhaus ist eigentlich ein Neubau, passt sich aber in die Häuserzeile gut ein. Foto: Heiko Stasjulevics

Trotz der Widerstände aus der Bürgerschaft, die lieber den alten Namen „Rosenau“ beibehalten wollte, wurde die Namensgebung durchgesetzt. Auch die Brunnen sowie die Balustrade an der Pferdetränke wurden in Ordnung gebracht, Bäume gepflanzt, Geschäfte und Gaststätten mit Firmierungen und Zunftzeichen versehen. „Es gab damals im Bezirk Erfurt kein vergleichbares Beispiel, wo ein Flächendenkmal von internationaler Geltung mit einer durchschnittlich 300 bis 400 Jahre alten Bausubstanz rekonstruiert worden ist“, so der damalige Stadtbaudirektor Heller.

Damit kam der Gothaer Hauptmarkt als Gesamtensemble auf die Zentrale Denkmalliste der DDR. Man findet auf dem Marktplatz fein ausgebildete Renaissancegiebel, schwungvoll dekorierte Barockportale und spätgotische Fenstergewände. Obwohl mehrere große Stadtbrände Gotha im Verlaufe der Jahrhunderte heimsuchten, blieb mittelalterliche Grundstruktur erhalten. Zerstörte Häuser bauten die Gothaer immer wieder auf den alten Grundmauern auf. Ein Beispiel dafür ist das Haus Nummer 29, das um 1650 erbaut, und im Verlaufe der Zeit mehrmals umgebaut wurde. Das große Massivhaus (ehemals Kaufmann Breitung) gilt als eines der ältesten Gothaer Patrizierhäuser, die Bausubstanz war total verschlissen. Also wurde es bis auf die Grundmauern abgetragen und in seiner ursprünglichen Gestalt wieder aufgebaut.

Verstärkter Wille, Altes zu erhalten

Beim Abbruch bargen die Bauhandwerker der „PGH Einheit“ Fenster- und Türgewände, die noch spätgotische Züge trugen, und bauten sie in den Neubau wieder ein. Vom Haus „Zum Palmbaum“ wurde das gedrechselte Treppengeländer gerettet. Nach der Rekonstruktion zog der beliebte „Gockelgrill“ dort wieder ein. Während der Hauptmarktsanierung gab es nicht nur bei den Stadtoberen ein Umdenken, sondern auch bei den Bauhandwerkern. So verstärkte sich der Wille, Altes zu erhalten und das Schaffen der Altvorderen zu ehren. Man beschäftigte sich nun mit Stadtgeschichte und Baustilen – Gotik, Renaissance, Barock.

Die alte Hausmarke „Zur Weintraube“ wurde wieder in die Fassade des Rexrodt-Hauses eingesetzt. Foto: Heiko Stasjulevics

Die alte Hausmarke „Zur Weintraube“ wurde wieder in die Fassade des Rexrodt-Hauses eingesetzt. Sie befand sich vorher jahrelang im Museum. In den alten Häusern kamen Brunnensteine, Steinmetzzeichen, Plastiken und Reste einstmals prächtiger Tapeten zum Vorschein. Am Hinterhaus des Gebäudes Hauptmarkt 29, fand man plötzlich den „Hützelsturm“, einen trutzigen uralten Wehrturm mit dicken Mauern und schiefergedeckter „welscher Haube“. Darin soll sich einst der geächtete Reichsritter Wilhelm von Grumbach versteckt haben, der mit den sogenannten „Grumbachschen Händeln“ 1567 viel Unheil über die Stadt brachte. Der steinerne Männerkopf am Giebel des Vorderhauses, soll Grumbach darstellen.

Das Haus Nummer 17a ist ein zusammenhängender Neubau dreier ursprünglicher Häuser. Er galt als DDR-Premiere, denn der Kreisbaubetrieb wandte dort am Südende des oberen Hauptmarktes eine neue Technologie an: Großblockbauweise mit handwerklichem Können gepaart, um der früheren Fassade annähernd Rechnung zu tragen. Neben altbewährten Geschäften wie dem HO-Lebensmittelkaufhaus „Haus I“ und dem teilrekonstruierten HO-Kinderkaufhaus wurden auch eine Reihe neuer Läden eingerichtet: In das Haus „Zur Krone“ (Nr. 13) zog der „VEB Thüringer Schmuck“ mit einer Verkaufsstelle ein. Mode-, Raum- und Tafelschmuck gehörten zum Sortiment. Auch eine kleine Kollektion an Silberschmuck hielt man bereit.

Die Kundendienstzentrale des Konsums musste aus der Jüdenstraße 1 ausziehen und kam im Gebäude Hauptmarkt 16 unter. In dem benachbarten „Haus zu den zwei Helmen“ – ältester Profanbau Gothas – fand das „Gewürzstübchen“, ein Novum für die Kreisstadt, sein Domizil. In der rekonstruierten Nummer 36 präsentierte sich die Verkaufsstelle des „VEB Erfurter Blumensamen“. Zwei Häuser weiter eröffnete die Konsumgenossenschaft das Herrengeschäft „Kavalier“. In die Räume einer ehemaligen Werkstatt unter den Arkaden am Brühl zog die kleine „Mocca-Bar“ der HO. Und aus dem Lokal „Zur goldenen Schelle“ wurde eine „Löffelgaststätte“.