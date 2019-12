Der Stadtrat Gotha hat am Mittwochabend den Haushalt für das Jahr 2020 mehrheitlich beschlossen. Dieser umfasst im Verwaltungsetat rund 78,4 Millionen Euro und im Vermögensetat 29,4 Millionen Euro ab. Es wurden für 2020 keine Kreditaufnahmen festgesetzt. Die Höhe der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern bleiben weiterhin unverändert.

Dem Beschluss gingen noch Abstimmungen einer langen Liste von Änderungsanträgen voraus. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen hatte allein derer 19 eingebracht, von denen keiner eine Zustimmung fand. Sie hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass sie dem Haushalt nicht zustimmen würde.

Nach Ansicht von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) sichere der Haushaltsplan in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 hohe Investitionen zu Gunsten der Bürger ab. Ein Schwerpunkt ist unter anderem der Bau der Kindertageseinrichtung in Gotha-West mit 120 Plätzen (3,2 Millionen Euro in 2020). Im Bereich der Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen soll die IT-Infrastruktur für 1,2 Millionen Euro erneuert werden (2020/2021). Im Stadtgebiet Gotha-West wird als Ersatz für den alten Skaterplatz, auf dem nun der neue Kindergarten gebaut wird, eine neue Skater- und Bolzplatzfläche entstehen (780.000 Euro in 2020/2021). „Wir realisieren diese zum Teil sehr großen Investitionen über das zielgerichtete Einwerben von Fördermitteln, was durch jahrelange kontinuierliche Arbeit den Haushalt entlastet“, so Finanzdezernentin Marlies Mikolajczak (SPD). (wifi)