Gothaer im Präsidium der Industrie- und Handelskammer Erfurt

Das neue Präsidium der IHK-Erfurt: Peter Zaiß, Geschäftsführer, Thüringen Wasser, Erfurt; Ulrich Schlegel, Inhaber, Dämmstoffhandel Nordhausen; Dieter Bauhaus, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Mittelthüringen, Erfurt; Elmar Dräger, Geschäftsführer Geotechnik Heiligenstadt; Annette Projahn, Geschäftsführerin, Modepassage am Markt Weimar; Katrin Katzung, Geschäftsführerin Ingenieurbüro Katzung, Weimar; Olaf Seibicke, Direktor, Der Lindenhof, Konferenz- und Seminarhotel, Gotha, Kerstin Schreiber, Vorstandsmitglied, Funkwerk AG, Kölleda; Colette Boos-John, Geschäftsführerin Bauer Bauunternehmen Walschleben (von links).

Der Gothaer Hotelchef Olaf Seibicke, der seit gut zwei Jahrzehnten das Hotel Lindenhof in der Schönen Aussicht in der Kreisstadt führt, ist neu ins Präsidium der Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) gewählt. Zum Kammerbezirk gehört auch der Kreis Gotha.

Am 21. Januar fand sich die neue Vollversammlung der IHK Erfurt zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, die Wahl des Präsidiums stand auf der Tagesordnung, teilt die IHK mit. An der Spitze ist wieder Dieter Bauhaus, der als neuer Präsident das ehrenamtliche Gremium vertreten wird. Er ist hauptberuflich Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelthüringen. Die Vollversammlung und dementsprechend danach auch das Präsidium werden alle fünf Jahre gewählt. In der letzten Legislatur war kein Gothaer dabei.

Olaf Seibicke wurde 2017 Träger des Dirk-Kollmar-Preises, der vom Gewerbeverein Gotha vergeben wird. Sein Hotel bereichert, wenn auch zur Zeit durch die Corona-Maßnahmen unterbrochen, das kulturelle Leben der Kreisstadt durch die Serie „Ein Abend mit…“. Seibicke bietet seit Jahren diese Veranstaltungsreihe an und interviewt dabei die Prominenten selbst.