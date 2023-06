Gothaer Innenstadt startet Sommersaison

Gotha. Bis 20 Uhr sollen die Geschäfte zwischen Altstadtforum und Schlossberg am Freitag nächster Woche geöffnet haben.

Die dritte Auflage der Sommer-Kampagne der Kultourstadt Gotha, des Citymanagements und des Gewerbevereins naht mit dem Feierabendmarkt an der „Gothasür“ und der Eröffnung des Pop-up-Stores. Vom 7. Juli bis 1. September gibt es neue Lieblingsstücke zu entdecken und die Sommereditionen im „Gothasür-Stil“.

Am Freitag, den 7. Juli, beginnt in der Gothaer Innenstadt die Sommersaison an der „Gothasür“. Dann heißt es, zwischen Altstadtforum und Schlossberg bis 20 Uhr einkaufen, schlendern schlemmen, teilt die Kultourstadt GmbH weiter mit. Die Markthändler auf dem Neumarkt halten an dem Freitag ein vielseitiges Sortiment bereit. Mehr Informationen: www.gothasür.de.