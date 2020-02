Gothaer Jazzer ehren old Beethoven

Mit stoisch-strengem Blick mustert Ludwig, der Jubilar, die gut 270 Besucher, die sich im Kaufhaus-Café drängen. Hinter seiner Büste sind sechs Musiker, die im Konzert eine Brücke zwischen Klassik und Jazz bauen wollen. Das Ereignis möglich gemacht hat die Louis-Spohr-Kulturgesellschaft.

Weihevoll erklingt Beethovens Freudenmelodie auf dem Violoncello (Michael Hochreither), nacheinander setzen die Violine (Alexej Barchevitch) und das Klavier (Jens Goldhardt) ein.

Doch dann erklingt eine neue Melodie, die aber zum vorgegebenen harmonischen Gerüst passt und die Szene wandelt sich gründlich: Ralf Benschu improvisiert auf seinem Sopransaxophon, ein Hauch von New Orleans durchzieht den Raum. Wie zur Bestätigung schließen sich der Kontrabass (Christoph Gottwald) und das Schlagzeug (Markus Eschmann) an. Zum Schluss noch einmal das Beethoven‘sche Original. Ganz versonnen verklingt es im Pianissimo. Beifall brandet auf – die Brücke ist geschlagen.

Zur Musik gab es Anekdoten aus Beethovens Leben

Nun wechseln jazziger Beethoven und Jazz-Originale einander ab. Zwischendurch unterhält Alexej Barchevitch das Publikum mit Anekdotisch-Biografischem, dessen man sich im Beethoven-Jahr erinnern sollte: Wie sich der Komponist unwissentlich mit Wein aus Bleifässern vergiftete; wie er Louis Spohr, ohne es selbst hören zu können, auf seinem verstimmten Flügel ein neues Werk vorstellte; wie private Sorgen, etwa kaputte Schuhe, zu seiner sozialen Vereinsamung beitrugen.

So wechselt die Stimmung zwischen Nachdenklichkeit und heiterer Unbeschwertheit. Besonderen Genuss bereitete die weitgehend original bewahrte, lediglich durch leichte Jazz-Anklänge im Schlagzeug verfremdete populäre Violinromanze F-Dur, wobei die Melodien zwischen Violine, Altsaxophon und Violoncello hin- und herwandern. Erstaunlich, wie Benschus einschmeichelnd warmer Ton sich dem romantischen Grundgestus der beiden Streichinstrumente angleicht.

Hochstimmung herrschte bei Armstrongs Klängen

Ein solches Konzert verträgt auch einen augenzwinkernd platzierten Gag, so etwa, als Goldhardt Beethovens „Elise“ einen kecken Diskant-Spritzer spendiert, wie er sonst eher in biederer Salonmusik zu verorten ist. Oder als in einem auf Richard Rodgers zurückgehenden Jazz-Standard plötzlich ein paar Takte lang die Freudenmelodie aufblitzt. Auch die 5. Sinfonie drufte nicht fehlen. Deren 1. Satz in der offenbar nun endgültigen, gestrafften Kurzfassung durfte der Komponist leider nicht mehr erleben.

Zum Schluss erklingt noch einmal die „Ode an die Freude“ – diesmal unter Mitwirkung des Publikums, das bestimmte Teile mitsingen darf, immer schön nach Goldhardts Anweisung, der entsprechende Textblätter hochhält. Zum Schluss ist der Jubel groß, die begeisterten Hörer applaudieren im Stehen. In Hochstimmung, mit den Klängen von Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ im Kopf, empfindsam von Barchevitch auf der Violine und Benschu auf dem Altsaxophon musiziert, begeben sie sich hinaus in die kühle Nacht.