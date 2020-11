Gothaer Konstrukteur erlebt Höhenflüge an Wolkenkratzern und steht oft nah am Abgrund

Wenn Rudolf Nicolai Bundestagsdebatten im Berliner Reichstag oder Übertragungen aus dem Bonner Vorgängergebäude verfolgt, geht sein Blick unweigerlich nach oben. Glänzt die Glaskuppel im Sonnenschein? Sind die Scheibenhalterungen in Ordnung?

Damit die lichtdurchfluteten Parlamentsgebäude, unter anderem auch das des Landtags in Dresden, strahlen, daran hat der Gothaer maßgeblichen Anteil. Nicolai projektiert Arbeitsbühnen, um Fensterputzer sicher in schwindelerregende Höhen zu befördern oder von Wolkenkratzern in Metropolen wie Hongkong, Singapur oder Dubai an Fassaden herabzulassen.

Der erste Auftrag war 1990 eine versenkbare Arbeitsbühne für den Bonner Bundestagssaal. Foto: Rudolf Nicolai

Der Gothaer ist ein Globetrotter auf dem Arbeitsbühnenmarkt. Was in Gotha in seinem Büro konstruiert wird, kommt weltweit zum Einsatz. Wissen, Können und glückliche Fügungen haben es ihm vor 30 Jahren ermöglicht, für Wartung und Instandsetzung herausragender Bauwerk weltweit zu arbeiten.

Sinnbildlich über all seinem Tun am Schreibtisch und am Computer hängt ein Bild des venezianischen Malers David Dalla. Es zeigt einen Mann, der über einen Abgrund springt. „Man muss losspringen, um an neuen Ufern anzukommen“, sagt Nicolai.

Seinen Sprung ins Ungewisse vollführte er vor 30 Jahren. Als das Büro, die Erfurter Zweigstelle der Zentralen Prüfstelle für Lastaufnahmen in Berlin – eine Art DDR-TÜV –, aufgelöst wurde, stand er vor der Frage: Selbstständig oder arbeitslos? Nicolai, in Schmalkalden aufgewachsen, entschied sich für Ersteres. Schon nach dem Maschinenbau-Studium an der Bergakademie Freiberg hatte der Ingenieur einen für DDR-Zeiten schier unerfüllbaren Traum: Man müsste sich mit einem Konstruktionsbüro auf die eigenen

Auch für die neue Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin fand er eine Lösung. Foto: Rudolf Nicolai

Beine stellen! Stattdessen arbeitete er in der Prüfstelle. Das sei dennoch sehr spannend gewesen, erinnert sich Nicolai. „In jede Aufgabe musste man sich neu reindenken.“ Für ihn war das eine Vorprüfung für seine spätere Selbstständigkeit. „Wir haben für die DDR-Plattenbauten eine Fassaden-Befahranlage entwickelt, um die Fugen zwischen den Platten abzudichten.“

Nicolais Weiterentwicklungen dieser Geräte bildeten das Fundament seines Schrittes in die Selbstständigkeit. Der Zufall kann ihm zu Hilfe. Als er 1990 einen Hersteller von Hubarbeitsbühnen traf, fragte der, ob er einen Konstrukteur kenne, um für den neuen Plenarsaal des Bundestages in Bonn eine Arbeitsbühne einbauen zu können. Und: Sie müsse sich nach den Wartungsarbeiten im Boden unter den Sitzreihen versenken lassen.

Da wüsste er jemanden, antwortete Nicolai: „Ich.“

Der Gothaer projektierte eine maßgeschneiderte Lösung. Für ihn sei der Auftrag ein absoluter Glücksfall gewesen. „Das sind Dinge, die lassen sich nicht planen.“ Unvorstellbar und aufregend außerdem zu jener Zeit: Der gelernte DDR-Bürger Nicolai entwickelt ein Gerät für das Parlament in Bonn, darf dort bis in dessen letzten Winkel. Selbst den Bunker unterm Bundestag habe er in Augenschein genommen. Die Umsetzung seiner Konstruktion wurde für ihn zum Türöffner. Weitere denkwürdige Aufträge folgten.

Für den Wolkenkratzer Ocean-Financial-Centre in Singapur mit 245 Metern Höhe entwickelte Nicolai 2010 eine Bühne zur Fassadenreinigung. Foto: Rudolf Nicolai

„Es sind Leute zu uns gekommen, die keine Lösungen hatten.“ Dann hieß es häufig: „Herr Nicolai, wir haben da ein Problem.“ So etwa müssen André und Peter Weisheit aus Gotha ihn angesprochen haben, als sie an einem Richtmast aus den 1950ern für Europas größte Hochseilshow in zehn Metern Höhe eine demontierbare Plattform anbringen wollten, um von dort aus ihre aufsehenerregende Motorradshow zu starten statt vom Boden. Mit den Geschwistern Weisheit sei schließlich eine einmalige Konstruktion entstanden.

Bei all den überragenden Projekten, mehr als 350 in den 30 Jahren, nimmt sich Nicolai zurück. Das sei nur im Team möglich. „Derartige komplexe Konstruktionen sind nicht das Werk eines Einzelnen.“ Zeitweilig gehörten zum Konstruktionsbüro fünf Mitarbeiter.

Trotz aller Höhenflüge sei er dem Abgrund oft ganz nahe gewesen. Nicolai denkt dabei zum Beispiel daran, als 2008 zur Finanzkrise zwei große Auftraggeber praktisch über Nacht ihre Aufträge stornierten. „Da gab es keine Finanzspritzen wie derzeit!“ Gehälter und Miete mussten weiter gezahlt werden. Für den Chef sei manchmal nichts übrig geblieben. „Gehen Auftraggeber in die Pleite, kommt man schnell ins Wanken, wenn man monatelang an einem Projekt gearbeitet hat.“ Das sei öfters vorgekommen.

Nun löst der heute 70-Jährige seine GmbH, sein Statik- und Konstruktionsbüro Nicolai, auf. Schweren Herzens, wie er einräumt. Es gibt keinen Nachfolger.

Seine beiden Söhne David und Christoph hat es beruflich und familiär in andere Richtungen verschlagen. Inzwischen hat er sein angestammtes Büro von der Schäferstraße in das Gründerzentrum in der Friemarer Straße verlegt und liquidiert es selbst.