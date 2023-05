Gothaer Kreistag: Ausschüsse sind ein geschützter Raum

Kreis Gotha. Aus diesen Gründen spricht sich die Mehrheit der Kreistagsmitglieder in Gotha gegen öffentliche Sitzungen der Ausschüsse aus:

Mit deutlicher Mehrheit haben die Mitglieder des Gothaer Kreistages am vergangenen Mittwoch die Öffnung der vorberatenden Ausschüsse für die Öffentlichkeit abgelehnt. Der Antrag der Linke-Fraktion, auf Grundlage einer Novelle der Thüringer Kommunalordnung die Geschäftsordnung des Kreistages dahingehend zu ändern, dass die Sitzungen der Ausschüsse und Beiräte für mehr politische Transparenz in Zukunft öffentlich berieten, war in den Fraktionen auf unterschiedliche Reaktionen getroffen.

Jörg Kellner (CDU) wies den Antrag mit der Begründung zurück, dass es geschützte Räume für die tagenden Gremien geben müsse, in denen Themen umfassender beraten werden könnten. Dieser Argumentation schloss sich die SPD-Fraktion an. Gabriele Reichstein (SPD) mahnte, dass mit einer Öffnung die Beratungen künftig Gefahr liefen, für einzelne politische Interessen missbraucht zu werden. Für die Fraktion der Freien Wähler sprach sich Tanja Schreyer (FW) indes zumindest für eine Diskussion zu den Vor- und Nachteilen der Öffnung aus. Bei der darauf folgenden Abstimmung wurde der Antrag von 29 Mitgliedern abgewiesen.