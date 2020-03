Gotha. Kochriege der Herzog-Ernst-Schule in Gotha bereitet sich auf 23. Schülerkochpokal vor.

Gothaer Küchencrew in der heißen Phase

Das Schülerkochteam der Gesamtschule Herzog Ernst in Gotha läuft sich warm für den 23. Schülerkochpokal. Am Mittwoch hat für die Schützlinge von Teambetreuerin Anne Hasler die heiße Phase des Wettbewerbs begonnen. Das Schülerteam aus Gotha gab im Thüringer Dehoga-Kompetenzzentrum in Erfurt eine erste Probe ihres Könnens – beim Probekochen mit Experten-Coaching durch Claus Alboth.

Kochriege der Herzog-Ernst-Schule Gotha bereitet sich auf 23. Schülerkochpokal vor. Foto: Dana Hellmann

Unter dem Motto „Thüringen Crossover – Verliebt in Cumin“ kochen in diesem Jahr neun Thüringer Schülerkochteams um den begehrten Titel. Erwünscht sind Kochtraditionen verschiedener Länder kombiniert mit Produkten aus Thüringen, Kreativität und Experimentierfreude. Mit dabei die KGS-Küchencrew der Gesamtschule Herzog Ernst Gotha. Sie wird von der Stadtwerke Gotha GmbH unterstützt, unter anderem mit Kochbekleidung. „Gemeinsames Kochen im Team setzt eine Menge Energie frei. Und Freude. Regionale Produkte und Thüringer Spezialitäten, umwelt- und klimabewusst, mit Blick über den Tellerrand – das unterstützen wir gern“, sagt Dana Hellmann, Mitarbeiterin Marketing der Stadtwerke Gotha.

Schon mehrfach nahm die Herzog-Ernst-Schule am Wettbewerb teil, errang in den vergangenen Jahren immer einen der vorderen Plätze und begeisterte zudem mit kreativen Tischgestaltungen. Auch diesmal sei die „KGS Küchenmannschaft“ mit Elan dabei. Ihr Wettbewerbsmenü für das Finale am 12. Mai wollen Alexandra, Melina, Nelly, Samuel, Mira und ihre Teambetreuerin Anne Hasler allerdings noch nicht verraten, sagt Hellmann.